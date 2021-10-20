В monobank связали "выходы на просрочку" со здоровьем клиентов: что показал график

В monobank растет количество "выходов на просрочку" клиентов по причине проблем со здоровьем. Об этом сообщил в Facebook сооснователь банка Олег Гороховский.

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"Пока мы не превысили ноябрь 2020 и апрель 2021, но уверенно к ним приближаемся, что говорит только об одном – вакцинировались очень мало украинцев. По смертности, кстати, декабрь 2020 мы уже побили", – отметил он, приложив соответствующую инфографику.

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Гороховский пояснил, что это не график проблемности кредитного портфеля monobank, а доля клиентов с проблемами со здоровьем в тех, кто вышел на просрочку.

"С качеством портфеля, как и в прошлые пиковые периоды, у нас, слава Богу, все в порядке", – добавил он.

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18 октября в Украине был отмечен суточный рекорд смертности от коронавируса. Также, по данным Минздрава, в Украине за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса рекордное число человек – более 226 000.

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Юрий Тарасовский

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