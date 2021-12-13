В ноябре украинцы положили на депозиты 2,5 млрд грн. Данные НБУ

По данным НБУ, в ноябре депозитный портфель в целом по банковской системе вырос до 692,2 млрд грн.

Гривневый портфель вырос на 0,6% (2,5 млрд грн) до 427,4 млрд грн. По валютному портфелю наблюдался отток депозитов – на 0,15% до $ 9,7 млрд (в гривневом эквиваленте долларовый портфель показал прирост за счет колебаний курса доллара).

По данным НБУ, средняя ставка по срочным вкладам для гривни выросла на 0,2 п.п. и составила 7,8% годовых. Для валютных вкладов средняя ставка не изменилась и составляет 0,7% годовых.

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Анна Ишутина

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