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12.07.2019, 16:51

В Ощадбанке объяснили изменения в уставе

В Ощадбанке объяснили изменения в уставе

Смена типа акционерного общества с публичного на частное не потребует перезаключения договоров и не повлияет на выполнение взятых банком обязательств

Государственный Ощадбанк стал акционерным обществом, изменения не влияют на выполнение взятых обязательств между банком и клиентом и не потребуют перезаключения договоров. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"Изменения не потребуют перезаключения договоров и никоим образом не повлияют на выполнение взятых обязательств между банком и клиентом. Кроме того, Ощадбанк к изменению положений своего устава, так и после, остается государственным банком. Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций банка, является государство", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что с 2015 года в Украине приняты законы, которые позволяют имплементировать в национальное законодательство требования европейских директив.

Одним из таких законов является ЗУ от 16 ноября 2017 №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг", который вступил в силу 06.01.2018 года. Его положения, в том числе, меняют подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и устанавливают, что в наименовании акционерного общества фиксирование его типа (публичное или частное) необязательно.

В Общадбанке объяснили, что ранее в законодательстве распределение акционерных обществ в Украине на публичные и частные осуществлялось по формальным признакам. В то же время в европейской практике публичными компаниями признаются такие, которые делали публичное предложение своих ценных бумаг. После вступления в силу Закона публичными считаются только эмитенты (компании), ценные бумаги которых на 1 января 2018 года находятся в листинге фондовой биржи (биржевом реестре), или тех компаний, котрые обнародуют заявление об осуществлении в прошлом публичного предложения ценных бумаг. То есть, акции публичного акционерного общества могут покупаться и продаваться на фондовой бирже. Ранее банки по законодательству могли существовать только в форме публичной компании. Закон позволил банкам существовать не только в форме публичных акционерных обществ.

"Поскольку Ощадбанк является государственным банком, 100% уставного капитала которого принадлежит государству, акции банка не могут быть предметом торговли, поэтому был выбран путь изменения типа акционерного общества с публичного на частное. 5 июня постановлением Кабинета министров Украины изменен тип публичного акционерного общества "Державний ощадний банк Украини" на частное и переименовано его в акционерное общество "Державний ощадний банк Украини" - АО Ощадбанк", - уточнили в банке.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк стал частным акционерным обществом.

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Теги: Ощадбанк
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