В ПриватБанке произошел глобальный сбой

В работе системы ПриватБанка 12 июня произошел глобальный сбой. Наблюдались проблемы с работой терминалов, банкоматов и сервиса Приват24.

В банке клиентам сообщили, что проводятся регламентные работы по обновлению системы безопасности.

"К сожалению, могли наблюдаться временные трудности при оплатах. В связи с технологической необходимостью банк провел перезагрузку процессинга. На текущий момент работоспособность восстановлена. Проводится обработка накопленных платежей", - сообщили накануне в пресс-службе ПриватБанка.