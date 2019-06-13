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13.06.2019, 09:41

В ПриватБанке произошел глобальный сбой

В ПриватБанке произошел глобальный сбой

Банк проводил регламентные работы по обновлению системы безопасности

В работе системы ПриватБанка 12 июня произошел глобальный сбой. Наблюдались проблемы с работой терминалов, банкоматов и сервиса Приват24.

В банке клиентам сообщили, что проводятся регламентные работы по обновлению системы безопасности.

"К сожалению, могли наблюдаться временные трудности при оплатах. В связи с технологической необходимостью банк провел перезагрузку процессинга. На текущий момент работоспособность восстановлена. Проводится обработка накопленных платежей", - сообщили накануне в пресс-службе ПриватБанка.

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Теги: ПриватБанк, сбой
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