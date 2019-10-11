ПриватБанк раскрыл условия судебных выплат по евробондам

Арбитражный суд Лондона вынес частичное решение по евробондам, выпущенным в 2010 и 2013 годам, которое не налагает на ПриватБанк обязательств по выплатам.

Как говорится в пресс-релизе банка, еще должно быть принято решение по другому аспекту линии защиты ПриватБанка против исковых требований.

"При нынешних обстоятельствах существует большая неопределенность относительно того, должен ли ПриватБанк осуществить какие-либо выплаты по арбитражным решениями, а если должен, то когда. Даже если когда-нибудь от ПриватБанка потребуется осуществить какие-либо выплаты, согласно арбитражным решениям, они будут существенно меньше размера исковых требований", - говорится в сообщении.

В банке не разглашают полную информацию из-за ее конфиденциальности. При этом отмечают, что суд "постановил, что от ПриватБанка не требуются выплаты по еврооблигациям 2010 или 2013 годов выпуска, если окончательными держателями являются лица, связь которых с бывшими владельцами доказана, или если держатели удерживают еврооблигации в интересах таких лиц".

Кроме того, арбитражный суд применил механизм, согласно которому каждый доверительный управляющий акциями будет проверен на связь с экс-владельцами банка. Если связь будет доказана, то такого держателя акций исключат "из круга лиц для выплат по арбитражным решениям", так же как и владельцы счетов, которые не предоставят информацию о конечном бенефициаре.

При этом, арбитражный суд также постановил, что решения вступят в силу только после принятия "решения о другой линии защиты ПриватБанка (слушание по которой арбитражный суд пока отложил), и только в случае, если арбитражный суд отклонит такую ​​линию защиты".

Таким образом, арбитражные решения в части выплат со стороны ПриватБанка относительно еврооблигаций, "пока полностью находятся под действием отлагательного условия".

В ПриватБанке также отмечают, суде еще должен рассмотреть другие аспекты дела. "Соответствующие представления в суд являются конфиденциальными", - уточняют в банке. И пока они не будут рассмотрены, "что ожидается в течение 2020 года, позиция относительно арбитражных решений оставаться неопределенной".