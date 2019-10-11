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ПриватБанк раскрыл условия судебных выплат по евробондам

ПриватБанк раскрыл условия судебных выплат по евробондам
11.10.2019, 11:34

Cуд Лондона вынес частичное решение, согласно которому выплаты по облигациям пока не предполагаются

Арбитражный суд Лондона вынес частичное решение по евробондам, выпущенным в 2010 и 2013 годам, которое не налагает на ПриватБанк обязательств по выплатам.

Как говорится в пресс-релизе банка, еще должно быть принято решение по другому аспекту линии защиты ПриватБанка против исковых требований.

"При нынешних обстоятельствах существует большая неопределенность относительно того, должен ли ПриватБанк осуществить какие-либо выплаты по арбитражным решениями, а если должен, то когда. Даже если когда-нибудь от ПриватБанка потребуется осуществить какие-либо выплаты, согласно арбитражным решениям, они будут существенно меньше размера исковых требований", - говорится в сообщении.

В банке не разглашают полную информацию из-за ее конфиденциальности. При этом отмечают, что суд "постановил, что от ПриватБанка не требуются выплаты по еврооблигациям 2010 или 2013 годов выпуска, если окончательными держателями являются лица, связь которых с бывшими владельцами доказана, или если держатели удерживают еврооблигации в интересах таких лиц".

Кроме того, арбитражный суд применил механизм, согласно которому каждый доверительный управляющий акциями будет проверен на связь с экс-владельцами банка. Если связь будет доказана, то такого держателя акций исключат "из круга лиц для выплат по арбитражным решениям", так же как и владельцы счетов, которые не предоставят информацию о конечном бенефициаре.

При этом, арбитражный суд также постановил, что решения вступят в силу только после принятия "решения о другой линии защиты ПриватБанка (слушание по которой арбитражный суд пока отложил), и только в случае, если арбитражный суд отклонит такую ​​линию защиты".

Таким образом, арбитражные решения в части выплат со стороны ПриватБанка относительно еврооблигаций, "пока полностью находятся под действием отлагательного условия".

В ПриватБанке также отмечают, суде еще должен рассмотреть другие аспекты дела. "Соответствующие представления в суд являются конфиденциальными", - уточняют в банке.  И пока они не будут рассмотрены, "что ожидается в течение 2020 года, позиция относительно арбитражных решений оставаться неопределенной"

  • 13 июля Лондонский арбитраж принял решение в пользу держателей еврооблигаций Приватбанка, сообщило агенство Интерфакс со сслыкой на одного из истцов. Дело касается облигаций, которые ПриватБанк принудительно конвертировал в капитал после национализации в декабре 2016 года.
  • В капитал были конвертированы три выпуска еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016-го, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.
  • Текущее решение затрагивает собственников бумаг на общую сумму $335 млн. По информации Интерфакса, на выплаты будут влиять два фактора: личность собственника облигаций и дата их приобретения. Собеседник агентства отметил, что в отсутствие полной документации он предполагает, что речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с ПриватБанком лиц.

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