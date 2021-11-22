В прошлом месяце украинцы принесли в банки $51 млн. Данные НБУ

По итогам октября, депозитный портфель вцелом по банковской системе вырос на 1% (на 7,09 млрд грн.) до 687,7 млрд грн (по данным НБУ).

Гривневый портфель вырос на 1,9% до 430,7 млрд грн. Приток валютных вкладов составил $51 млн – 0,5% до $9,8 млрд. (В гривневом эквиваленте долларовый портфель стал меньше за счет колебаний курса доллара.)

По данным НБУ, средняя ставка по срочным вкладам для гривни осталась без изменений – 7,6% годовых. Для валютных вкладов ставка выросла на 0,1 п.п. и составляет 0,7% годовых.

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Анна Ишутина

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