В процессе ликвидации находится 61 банк - ФГВФЛ

В 2019 году вкладчики банков-банкротов получили 834 млн грн гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

На 1 января 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка. Общая сумма аккумулированных средств составляет 11,67 млрд грн.

В течение 2019 года сумма регулярных сборов в ФГВФЛ превысила 3,69 млрд грн.

По данным ФГВФЛ, с 2012 года на 1 января 2020 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков-банкротов составила 89,74 млрд грн.