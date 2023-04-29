В работе ПриватБанка произошел сбой: есть проблемы с оплатой картами и снятием наличных

В субботу, 29 апреля, в работе государственного ПриватБанка произошел сбой. В частности, возникли трудности при оплате банковскими картами, а также при снятии наличных в банкоматах.

Об этом сообщил соучредитель виртуального monobank Олег Гороховский в Telegram, а также подтвердила пресс-служба госбанка.

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"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в ПриватБанке", – отметил Гороховский.

В пресс-службе ПриватБанка подтвердили наличие технического сбоя.

"Нам известно о проблеме с оплатой банковскими карточками, лишь часть трансакции охвачены этой проблемой. Специалисты ПриватБанка работают над решением проблемы. Приносим извинения за неудобства", – подчеркнули в банке.

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Наталія Софієнко

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