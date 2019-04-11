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11.04.2019, 15:54

В РФ банкам разрешили засекретить данные о своих собственниках

В РФ банкам разрешили засекретить данные о своих собственниках

Российские власти разрешили банкам и компаниям не раскрывать 18 видов данных из-за санкций

Правительство России опубликовало перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг могут не раскрывать из-за опасений попасть под западные санкции, сообщает Reuters.

В российском правительстве ожидают, что принятое решение позволит российским компаниям и банкам оперативно реагировать на санкции и снизить риски введения новых ограничений портив своих клиентов.

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Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов. В частности российским компаниям и банкам разрешили не раскрыть данные о руководстве, сделках, финансовых вложениях, структуре владения, аффилированных лицах, миноритарных и мажоритарных акционерах, а также номинальных держателях, связанных сторонах и партнерах.

Кроме того, разрешается не раскрывать информацию о принимаемых компанией рисках и их оценке, судебных спорах, контрагентах, включая их географическую и отраслевую структуру.

Кредитные организации имеют право также не раскрывать сведения об операциях в иностранной валюте, распределении средств на счетах в зависимости от типа клиентов и о сегментах своей деятельности.

Банкам же правительство разрешило не публиковать выше указанные данные, если они раскрывают информацию о лице под санкциями, которая может способствовать введению новых ограничений.

Также свои данные может не раскрывать банк, работающий с гособоронзаказом или любой эмитент, если публикация информации раскрывает детали сделки, связанной с оборонным заказом или военно-техническим сотрудничеством.

Оценивать, какую информацию российские компании и банки могут скрыть, а какую нет - будет Банк России.

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Теги: правительство РФ, западные санкции
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