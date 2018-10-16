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16.10.2018, 17:25

В Швейцарии арестовали деньги банкира Курченко

В Швейцарии арестовали деньги банкира Курченко

По ходатайству ГПУ Швейцария арестовала $2 млн на счетах, связанных с бывшим должностным лицом Брокбизнесбанка Сергея Курченко

По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Швейцария арестовала имущество банкира Сергея Курченко. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила у себя в Facebook.

ГПУ сообщила о подозрении сотрудникам Брокбизнесбанка в совершении особо тяжких преступлений, пишет Сарган. Банк Курченко, по имеющимся данным, контролировался преступной группировкой беглого экс-президента Виктора Януковича.

"В ходе расследования установлено, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях один из бывших должностных лиц Брокбизнесбанка получал значительные суммы средств. По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации установлен один из счетов, на который, по данным следствия, перечислялись преступным путем полученные средства, а также счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства", - указывает спикер ГПУ.

На этих счетах арестовано более $2 млн.

Ранее сообщалось, что Нацполиция сняла с розыска Александра Дынника - бывшего предправления Брокбизнесбанка.

Украина ввела санкции против Курченко в мае этого года.

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Теги: банк, виктор янукович, Швейцария, сергей курченко, брокбизнесбанк
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