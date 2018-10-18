Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.10.2018, 16:24

В совете НБУ назвали условия стабилизации курса гривни

В совете НБУ назвали условия стабилизации курса гривни

На курс национальной валюты могут повлиять показатели экспорта-импорта, транш МВФ и платежи по госдолгу

Украина может войти в 2019 год со стабильной ситуацией на валютном рынке при отсутствии потрясений и перерасходов, а также при получении транша МВФ. Об этом на своей странице в в Facebook сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

По его словам, за предыдущие 12 месяцев наблюдалась ярко выраженная динамика курса гривни к доллару.

"Начиная с 10 июля нацвалюта стабильно ослабевала по отношению к доллару, дважды - 27 августа и 24 сентября - достигнув локальных минимумов на уровне 28,3 грн за доллар. Девальвация гривни, которую мы наблюдали в июле-августе этого года была типичной. Если сопоставить курс гривны к доллару в начале года и на 16 октября, получается, что за это время гривня укрепилась (пусть и незначительно — на 0,5%)", - написал Данилишин.

Он отметил, что среди факторов, влияющих на курс национальной валюты, можно выделить основную продукцию экспорта и импорта, перспективы получения очередного транша кредита от МВФ и платежи по госдолгу.

Согласно данным Минфина, платежи по внешнему долгу в четвертом квартале должны составить 17,25 млрд грн или около 616 млн долларов (из них 429 млн долларов - погашение кредитов МВФ).

"Этот фактор, наряду с неопределенностью относительно получения очередного транша кредита от МВФ, наиболее тревожный. Надеюсь, что в случае осложнений Минфин сможет организовать привлечение долгового финансирования (желательно с меньшей доходностью, чем это было в августе). Еще больше надеюсь на успех в переговорах с Фондом, по крайней мере Нацбанк делает для этого все необходимое. Продолжение кредитования МВФ важно еще и потому, что от этого зависит получение в этом году макрофинансовой помощи от Евросоюза", - написал Данилишин.

"Подведу итог. Первое - курсовые колебания гривни, которые мы наблюдаем в этом году, не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран. Второе - думаю, сезонное ослабление гривни в 2018 году сместилось с типичного периода сентябрь-октябрь на июль-сентябрь и его потенциал, вероятно, исчерпан. Третье - считаю действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривни до конца текущего года, в целом будут взаимно компенсированы. А если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственно расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках, в следующий год мы можем войти со стабильной ситуацией на валютном рынке", - подытожил Данилишин.

Напомним, сегодня, 18 октября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне: 2 тыс. 791,6894 грн за $100; 3 тыс. 218,8179 грн за 100 евро

Читайте также

Как банки будут продавать валюту онлайн 05.10.2018Рожкова: Надо позволить российским банкам покинуть наш рынок 02.10.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: курс валют, НБУ, гривня, богдан данилишин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 