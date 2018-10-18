В совете НБУ назвали условия стабилизации курса гривни

На курс национальной валюты могут повлиять показатели экспорта-импорта, транш МВФ и платежи по госдолгу

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Украина может войти в 2019 год со стабильной ситуацией на валютном рынке при отсутствии потрясений и перерасходов, а также при получении транша МВФ. Об этом на своей странице в в Facebook сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

По его словам, за предыдущие 12 месяцев наблюдалась ярко выраженная динамика курса гривни к доллару.

"Начиная с 10 июля нацвалюта стабильно ослабевала по отношению к доллару, дважды - 27 августа и 24 сентября - достигнув локальных минимумов на уровне 28,3 грн за доллар. Девальвация гривни, которую мы наблюдали в июле-августе этого года была типичной. Если сопоставить курс гривны к доллару в начале года и на 16 октября, получается, что за это время гривня укрепилась (пусть и незначительно — на 0,5%)", - написал Данилишин.

Он отметил, что среди факторов, влияющих на курс национальной валюты, можно выделить основную продукцию экспорта и импорта, перспективы получения очередного транша кредита от МВФ и платежи по госдолгу.

Согласно данным Минфина, платежи по внешнему долгу в четвертом квартале должны составить 17,25 млрд грн или около 616 млн долларов (из них 429 млн долларов - погашение кредитов МВФ).

"Этот фактор, наряду с неопределенностью относительно получения очередного транша кредита от МВФ, наиболее тревожный. Надеюсь, что в случае осложнений Минфин сможет организовать привлечение долгового финансирования (желательно с меньшей доходностью, чем это было в августе). Еще больше надеюсь на успех в переговорах с Фондом, по крайней мере Нацбанк делает для этого все необходимое. Продолжение кредитования МВФ важно еще и потому, что от этого зависит получение в этом году макрофинансовой помощи от Евросоюза", - написал Данилишин.

"Подведу итог. Первое - курсовые колебания гривни, которые мы наблюдаем в этом году, не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран. Второе - думаю, сезонное ослабление гривни в 2018 году сместилось с типичного периода сентябрь-октябрь на июль-сентябрь и его потенциал, вероятно, исчерпан. Третье - считаю действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривни до конца текущего года, в целом будут взаимно компенсированы. А если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственно расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках, в следующий год мы можем войти со стабильной ситуацией на валютном рынке", - подытожил Данилишин.

Напомним, сегодня, 18 октября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне: 2 тыс. 791,6894 грн за $100; 3 тыс. 218,8179 грн за 100 евро