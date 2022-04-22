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В течение марта украинцы принесли в банки 66 млрд грн, а забрали $85 млн. Данные НБУ

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 12:06
В течение марта украинцы принесли в банки 66 млрд грн, а забрали $85 млн. Данные НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

В течение марта, по данным НБУ, украинцы положили на депозиты 66,7 млрд грн. Таким образом гривневый депозитный портфель в целом по банковской системе увеличился на 15,2% – до 504,8 млрд грн.

Относительно валютных сбережений наблюдался отток вкладов на 1%. Украинцы забрали из банков $85 млн. Депозитный портфель в валюте по банковской системе составил $8,7 млрд.

Значительных изменений в депозитных ставках не отмечено. Для гривни средняя ставка снизилась на 0,2 п.п. и составляет 7,8% годовых. Для валютных вкладов средняя доходность уменьшилась на 0,1 п.п. и достигает 0,6% годовых.

Анна Ишутина
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