В Telegram продают личные данные клиентов ПриватБанка - AIN

В мессенджере Telegram появилось два бота, которые продают персональные данные украинских пользователей, предположительно, из украденной базы клиентов ПриватБанка. Как пишет AIN, один бот под названием "Досье" уже закрыт, второй еще работает.

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В боте "Досье" за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и идентификационный код.

Второй бот еще работает, поэтому его название издание не разглашает. Он работает по схожей схеме и тоже за деньги. 10 запросов в нем стоят $50, 50 запросов - $100, 200 запросов - $200.

Telegram-бот продает данные клиентов ПриватБанка (скрин: AIN)

По данным журналистов, оба бота используют одну и ту же базу, украденную у ПриватБанка.

В пресс-службе банка изданию сообщили, что знают об этом боте и обратились по этому поводу в полицию.

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", - отметили в Привате.

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13 апреля В Харькове киберполиция задержала бывшую сотрудницу одного из банков, которая собиралась продавать данные клиентов.