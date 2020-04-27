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В Telegram продают личные данные клиентов ПриватБанка - AIN

В Telegram продают личные данные клиентов ПриватБанка - AIN
27.04.2020, 14:13

По номеру телефона можно купить в Telegram ИНН, паспорт, прописку пользователей по $50 за десять запросов. ПриватБанк говорит, что обратился в полицию

В мессенджере Telegram появилось два бота, которые продают персональные данные украинских пользователей, предположительно, из украденной базы клиентов ПриватБанка. Как пишет AIN, один бот под названием "Досье" уже закрыт, второй еще работает.

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В боте "Досье" за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и идентификационный код.

Второй бот еще работает, поэтому его название издание не разглашает. Он работает по схожей схеме и тоже за деньги. 10 запросов в нем стоят $50, 50 запросов - $100, 200 запросов - $200.

Telegram-бот продает персональные данные клиентов ПриватБанка (скрин: AIN)
Telegram-бот продает данные клиентов ПриватБанка (скрин: AIN)

По данным журналистов, оба бота используют одну и ту же базу, украденную у ПриватБанка.

В пресс-службе банка изданию сообщили, что знают об этом боте и обратились по этому поводу в полицию.

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", - отметили в Привате.

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Марина Кучук
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ПриватБанк персональные данные Telegram-бот база данных приватбанка
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