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28.05.2019, 13:56

В Украине ликвидировали еще один банк

В Украине ликвидировали еще один банк

Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию Интербанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ликвидировал ПАО КБ Интербанк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как говорится в сообщении, 24 мая 2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения ПАО КБ Интербанк как юридического лица. Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

В ФГВФЛ отмечают, что согласно статье 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"  требования кредиторов к банку, которые не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными.

Полномочия ФГВФЛ как ликвидатора Интербанка прекращены.

Напомним, что в апреле 2014 года Нацбанк отнес Интербанк к категории неплатежеспособных. 24 июля 2014 года началась его ликвидация

 

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Теги: фгвфл, ликвидация банка, Интербанк
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