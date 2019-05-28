В Украине ликвидировали еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ликвидировал ПАО КБ Интербанк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как говорится в сообщении, 24 мая 2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения ПАО КБ Интербанк как юридического лица. Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

В ФГВФЛ отмечают, что согласно статье 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" требования кредиторов к банку, которые не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными.

Полномочия ФГВФЛ как ликвидатора Интербанка прекращены.

Напомним, что в апреле 2014 года Нацбанк отнес Интербанк к категории неплатежеспособных. 24 июля 2014 года началась его ликвидация.