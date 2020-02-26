В Украине обнаружили мошеннический фейковый банк

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает о фиктивном Украинском народном банке, который называет себя "инвестиционный проект".

Как сообщает НКЦБФР, данные об этом якобы банке, размещенные по ссылке https://unb.name, отсутствуют в Государственном реестре банков и являются мошенническими.

В Нацкомиссии отметили, что банком может называться только юридическое лицо, имеющее банковскую лицензию. В Государственном реестре выпусков ценных бумаг, который ведет НКЦБФР, также отсутствуют сведения о регистрации выпуска акций эмитента с названием "Украинский народный банк".

"При попытке приобрести акции данного проекта через его веб-сайт пользователю предлагаются три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin. Функция оплаты банковской картой якобы предусмотрена, но не работает. Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи по которым практически невозможно отследить и установить, куда были переведены средства клиента", - говорится в сообщении регулятора.

В личном кабинете пользователя на сайте https://unb.name есть ссылки на разделы "Документы", "Контакты компании", "Условия пользования", "Политика конфиденциальности", но все они не работают.

НКЦБФР сообщила о потенциально противоправной деятельности в правоохранительные органы.

Мошеннические сайты были одним из самых распространенных способов выманивания денег у украинцев в 2019 году. Украинская ассоциация межбанковских платежных систем ЕМА насчитала более 300 таких сайтов.

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