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04.01.2019, 17:47

В Украине распалась банковская группа водочного магната из РФ

В Украине распалась банковская группа водочного магната из РФ

НБУ признал недействительной банковскую группу Форвард

Национальный банк 29 декабря признал недействительной банковскую группу Форвард, сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, банковская группа была зарегистрирована в феврале 2017 года. 

На момент признания ее недействительной в группу входили: банк Форвард, СК Доверие и Гарантия и Универсальное бюро кредитных историй.

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Контролером группы значился российский бизнесмен и владелец холдинга Русский Стандарт Рустам Тарико.

Как указано на сайте НБУ, это уже седьмая банковская группа, которую регулятор признал недействительной. До этого эту же судьбу постигли группы Дельта Банк, Метабанк, Первый инвестиционный банк, ПФБ, Сбербанк и Укрсоцбанк.

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Теги: НБУ, Форвард Банк, банковская группа
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