В Украине стало еще на одну банковскую группу меньше

Национальный банк Украины признал недействительной группу банка Альянс. Решение о ликвидации было принято 11 января 2019 года, сообщается на сайте НБУ.

Участниками банковской группы были: ПАО банк Альянс, ПАО Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Украинские сбалансированные инвестиции. Прекращение деятельности банковской группы не повлияет на работу банка.

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Напомним, что НБУ зарегистрировал группу 28 июля 2017 года, ее контролер - Александр Сосис, которому принадлежит 89,1% акций банка Альянс.

11 января 2019 года НБУ ликвидировал также банковскую группу Кристалбанка.