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02.01.2019, 13:20

В Украине вводятся новые правила кредитования

В Украине вводятся новые правила кредитования

Банки обязаны использовать информацию из Кредитного реестра НБУ

С 1 января банки обязаны использовать информацию из Кредитного реестра Национального банка Украины (НБУ) для оценки рисков кредитования, пишет ЮРЛИГА.

Речь идет об информации относительно должников, условий кредитных операций, исполнения обязательств по таким операциям, классу должников.

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Информация из Кредитного реестра предоставляется бесплатно в режиме реального времени.

Реестр содержит информацию о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет свыше 100 минимальных зарплат перед одним банком.

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Напомним, с 1 сентября 2018 года НБУ предоставил банкам возможность получать информацию из Кредитного реестра, как это предусмотрено Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка Украины и усовершенствования процессов управления кредитными рисками банков".

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Теги: кредит
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