В Украине заработала система электронных платежей в режиме 23/7 - НБУ

С 3 августа 2020 года система электронных платежей (СЭП) в Украине заработала в режиме 23/7. Теперь система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.

"Переход на расширенный регламент работы прошел успешно. Теперь система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.

По информации регулятора, на протяжении первых суток работы по новому регламенту платежи в СЭП проводили все 75 банков Украины и Государственная казначейская служба Украины. Первыми в ночное время провели платежи Альфа Банк, Первый инвестиционный банк и ИдеяБанк, на рассвете к ним присоединились ПриватБанк и Ощадбанк.

В целом, по данным НБУ, в течение банковского дня 3 августа в системе было обработано 1,6 млн платежей на общую сумму более 119 млрд грн.

"Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода системы на круглосуточный режим работы. Теперь Национальный банк будет работать, чтобы реализовать в СЭП "бесшовный" режим работы 24/7", - заключили в НБУ.

Ранее СЭП работала в будние дни с 8:30 до 19:00.

Богдан Заика

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.