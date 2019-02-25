В зоне риска находятся более 10 банков - НБУ

Собственники более 10 украинских банков не понимают, как их развивать дальше. Об этом сказала в интервью НВ.Бизнес первый заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова.

Она отметила, что у крупных банков нет больших угроз. Что касается небольших банков, то часть из них не имеет представления, как развиваться дальше.

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"Этих банков больше 10. Это много, хотя они и маленькие. Выходит, что 10 акционеров не понимают, зачем им нужен банк и 10 топ-менеджеров не знают, что делать дальше. Если у них нет бизнес-моделей, это значит, что у них нет четких внутренних процедур, недостаточно, с точки зрения фокусировки на бизнесе обучен персонал, нет качественной оценки кредитных рисков. И если вдруг они начнут активную деятельность на рынке, то получат убытки, которые потом отразятся на акционерах и вкладчиках", - сказала Рожкова.

По словам замглавы НБУ, по тем банкам, где бизнес-модель не прорисовывается, регулятор запрещает привлекать средства у населения. "Если их акционер готов рисковать своими деньгами, пока менеджмент будет обучаться, то пускай, но не деньгами вкладчиков", - добавила она.

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Напомним, НБУ утвердил список из 29 банков, которые будут стресс-тестировать в 2019 году.