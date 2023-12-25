ВАКС заочно приговорил к 11 годам экс-председателя Реал банка Агафонова

Владимир Агафонов приговорен к 11 годам тюрьмы и 6 млрд грн компенсации за хищения в Реал банке

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Высший антикоррупционный суд признал бывшего председателя правления одного из банков виновным в совершении ряда уголовных правонарушений, в частности, в участии в преступной организации, завладении имуществом и его легализации, сообщает пресс-служба ВАКС.

ВАКС не называет фамилию фигуранта, однако, по информации LIGA.net , речь идет о бывшем председателе правления Реале банка Владимире Агафонове. Сам банк принадлежал беглому олигарху Сергею Курченко . Именно в причастности к его преступлениям и обвиняли Агафонова. Он находится в розыске.

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"25 декабря коллегия судей ВАКС признала бывшего председателя правления одного из банков виновным в совершении уголовных правонарушений. На основании статьи 70 УК Украины путем поглощения менее сурового наказания более суровым обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с лишением права хозяйствования всех форм собственности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и штрафом в размере 12 750 грн", – информирует ВАКС.

Кроме того, ВАКС частично удовлетворил гражданский иск Нацбанка и принял взыскать с Агафонова средства в сумме 503,84 млн грн в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления. Также удовлетворен гражданский иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц и принято взыскать с обвиняемого средства в сумме 5,57 млрд грн в качестве возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступления.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через ВАКС в Апелляционную палату ВАКС.

По данным следствия, председатель правления ПАО "Реал Банк" Агафонов, в составе преступной организации бывшего беглого президента Виктора Януковича, причастен к завладению 4,7 млрд грн Реал банка, 800 млн грн Национального банка Украины, полученных как стабилизационный кредит. Также Агафонова обвиняют в завладении 865 млн грн средств Брокбизнесбанка, размещенных на счете Реал Банка и позже выведенных на счета подконтрольных лиц, и их дальнейшей легализации.