ВАКС заочно засудив до 11 років ексголову Реал банку Агафонова

Володимир Агафонову присудили 11 років тюрми та 6 млрд грн компенсації за розкрадання в Реал банку

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Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову правління одного з банків винуватим у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема, в участі у злочинній організації, заволодіння майном та його легалізації, повідомляє пресслужба ВАКС.

ВАКС не називає прізвище фігуранта, проте, за інформацією LIGA.net, ідеться про колишнього голову правління Реал банку Володимира Агафонова. Сам банк належав олігарху-втікачу Сергію Курченку. Саме в причетності до його злочинів і обвинувачували Агафонова. Він перебуває в розшуку.

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"25 грудня колегія суддів ВАКС визнала колишнього голову правління одного з банків винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень. На підставі статті 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим обвинуваченому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 11 років з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом у розмірі 12 750 грн", – інформує ВАКС.

Окрім цього, ВАКС частково задовольнив цивільний позов Нацбанку та ухвалив стягнути з Агафонова кошти у сумі 503,84 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину. Також задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ухвалено стягнути з обвинуваченого кошти у сумі 5,57 млрд грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через ВАКС до Апеляційної палати ВАКС.

За даними слідства, голова правління ПАТ "Реал Банк" Агафонов, у складі злочинної організації колишнього президента-втікача Віктора Януковича, причетний до заволодіння 4,7 млрд грн Реал банку, 800 млн грн Національного банку України, отриманих як стабілізаційний кредит. Також Агафонова обвинувачують у заволодінні 865 млн грн коштів Брокбізнесбанку, які були розміщені на рахунку Реал Банку та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб, та їх подальшої легалізації.