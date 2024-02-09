Валюта дешевеет. Курсы валют в банках

Курс доллара упал на 1 копейку, курс евро – на 2

Фото: Pixabay

В пятницу, 9 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1 коп. и составляет 37,48 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. до 38,04 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 37,75 грн. Для продажи минимальный курс – 37,98 грн, максимальный – 38,2 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 1 коп. и составил 40,42 грн. Курс продаж упал на 2 коп. до 41,31 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,65 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, а максимальный – 42 грн.

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