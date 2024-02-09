Валюта дешевшає. Курси валют у банках

Курс долара впав на 1 копійку, курс євро – на 2

Фото: Pixabay

У п’ятницю, 9 лютого середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, виріс на 1 коп. і складає 37,48 грн. Курс продажу знизився на 1 коп. до 38,04 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37 грн, максимальний – 37,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,98 грн, максимальний – 38,2 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 1 коп. і склав 40,42 грн. Курс продажу впав на 2 коп. до 41,31 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,65 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,1 грн, а максимальний – 42 грн.

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