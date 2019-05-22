Валюта: наличные доллар и евро подорожали

В среду, 22 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 6,93 коп до 26,0663 грн. Курс продажи вырос на 7,97 коп – до 26,3990 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи – 26,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,0 коп и составляет 28,9947 грн, средний курс продажи вырос на 3,9 коп до 29,5090. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле – за 29,3 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,9 коп и составляет 3,695 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 4,119 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)