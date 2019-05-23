Валюта: наличные доллар и евро вновь выросли в цене

В четверг, 23 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,73 коп до 26,1237 грн. Курс продажи вырос на 3,13 коп – до 26,4303 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи – 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,8 коп и составляет 29,0427 грн, средний курс продажи вырос на 4,57 коп до 29,5547. Продать евро дороже можно за 29,25 грн, купить дешевле – за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 3,677 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 4,126 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,06 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)