Валюта преимущественно дешевеет. Курсы валют в банках
В четверг, 4 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2 коп. и составляет 38,18 грн. Курс продажи упал на 2 коп. — до 38,94 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,95 грн, максимальный – 38,55 грн. Для продажи минимальный курс – 38,7 грн, максимальный – 39,5 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 9 коп. и составляет 41,75 грн. Курс продаж опустился на 14 коп. — до 42,84 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,7 грн, максимальный – 42,25 грн. Для продажи минимальный курс – также 42,25 грн, а максимальный – 43,7 грн.
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