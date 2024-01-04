Валюта переважно дешевшає. Курси валют у банках

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У четвер, 4 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 2 коп. і складає 38,18 грн. Курс продажу впав на 2 коп. — до 38,94 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,95 грн, максимальний – 38,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,7 грн, максимальний – 39,5 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 9 коп. і складає 41,75 грн. Курс продажу опустився на 14 коп. — до 42,84 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40,7 грн, максимальний – 42,25 грн. Для продажу мінімальний курс – також 42,25 грн, а максимальний – 43,7 грн.

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