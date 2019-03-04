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G7 и ВБ об отмене антикоррупционной статьи: Это поражение
04.03.2019, 10:30

Валютные депозиты повысили процентные ставки

Валютные депозиты повысили процентные ставки

Для гривневых сбережений средние ставки опустились

По итогам прошедшей недели средние депозитные ставки выросли для долларов и евро. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 04.03.2019). Для гривневых сбережений доходность снизилась.

 

Средние процентные ставки по депозитам
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Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые сбережения преимущественно опустили средние процентные ставки. Максимально сбросили бессрочные сбережения – 0,16 п.п. до 8,14% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 13,97% годовых. Депозиты на период от 3 месяцев до полугода потеряли в цене 0,02 п.п. и предлагают 14,56% годовых. Вклады периодом свыше года подешевели на 0,05 п.п. до 14,11% годовых. Сбережения сроком от 1 до 3 месяцев набрали 0,12 п.п., их стоимость составляет 11,99% годовых. Не изменили свою доходность вклады на период до 1 месяца (10,50%).

Средние ставки по депозитам в долларах

Бессрочные сбережения в долларах набрали 0,02 п.п., их средняя ставка составляет 0,93% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., выросла доходность вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев (2,40%), до 12 месяцев (2,97%) и свыше 12 месяцев (3,13%). Остальные периоды не претерпели изменений в процентных ставках. Доходность депозитов сроком до месяца составляет 1,41% годовых, от месяца до 3 – 1,29% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Что касается, вкладов в евро, не претерпели изменений средние ставки для периодов до месяца (1,07%) и от 1 до 3 месяцев (1,22%). Синхронно выросли в цене вклады периодом свыше года и бессрочные сбережения (на 0,02 п.п. до 2,42% и до 0,58% годовых соответственно). Также синхронно повысили доходность депозиты сроком от 3 до 6 и от 6 до 12 месяцев, на 0,01 п.п. до 1,74% и до 2,22% годовых соответственно.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам
 

*Обзор составлен на основании данных по 139 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 04.03.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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