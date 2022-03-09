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Великобритания и США планируют полностью отключить Россию от SWIFT

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 21:04
Великобритания и США планируют полностью отключить Россию от SWIFT - Фото
Ентони Блинкен и Лиз Трасс ( Фото: Twitter)

Правительство Великобритании и США планируют ввести дополнительные санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. Речь идет о полном отключении российских банков от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. 

"Россия должна быть полностью отключена от SWIFT" – сообщила Лиз Трасс.

Кроме того, она заявила, что страны G7 должны отказаться от нефти и газа из РФ.

После встречи с госсекретарем США, глава МИД сообщила в Twitter, что Великобритания и США согласились о необходимости дополнительных действия, чтобы привлечь Путина к ответственности за его варварское вторжение в Украину.

Наталия Фреик
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