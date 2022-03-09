Великобритания и США планируют полностью отключить Россию от SWIFT

Правительство Великобритании и США планируют ввести дополнительные санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. Речь идет о полном отключении российских банков от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Россия должна быть полностью отключена от SWIFT" – сообщила Лиз Трасс.

Кроме того, она заявила, что страны G7 должны отказаться от нефти и газа из РФ.

После встречи с госсекретарем США, глава МИД сообщила в Twitter, что Великобритания и США согласились о необходимости дополнительных действия, чтобы привлечь Путина к ответственности за его варварское вторжение в Украину.

"Мы должны уменьшить зависимость от российской нефти и газа, изолировать Россию на международном уровне и продолжать поддерживать Украину", – отметила она. В начале марта 2022 года Евросоюз согласился отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк Россия, Совкомбанк и ВЭБ. В ближайшие дни ЕС собирается отключить еще три банка из Беларуси: Банк Развития, Белагропромбанк, банк Дабрабит.

SWIFT – это сервис обмена сообщениями о финансовых операциях. С помощью него банки, включая центробанки, инвестиционные учреждения и компании, обмениваются защищенными сообщениями о платежах, торгах или ценных бумагах. Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Фреик

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