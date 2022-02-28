Великобритания присоединилась к санкциям против Центробанка РФ
Министерство финансов Великобритании утром в понедельник сообщило о введении санкций против Центрального банка Российской Федерации в ответ на военное вторжение в Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Санкции предусматривают запрет на финансовые трансакции, связанные с ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.
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Аналогичные ограничительные меры были введены Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом. Их цель – заморозить максимальное количество международных валютных резервов России и подорвать способность Центробанка РФ совершать валютные операции в поддержку рубля.
"Эти меры демонстрируют нашу решимость применять жесткие экономические санкции в ответ на вторжение России в Украину. Мы объявляем их в координации с нашими союзниками в ЕС и США, чтобы еще раз совместно продемонстрировать нашу твердую решимость [...] отрезать Россию от международной финансовой системы, пока будет продолжаться этот конфликт", – заявил канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак.
- Ночью 28 февраля Евросоюз также опубликовал документ, юридически утверждающий санкции против активов Центробанка России. Они запрещают все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России, и распространяются на любые юридические лица или органы, действующие в лице или по указанию ЦБ.
- 27 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что этими санкциями страны Большой семерки заблокируют около половины финансовых резервов России. По его словам, страны G7 не смогут заморозить находящиеся в России или Китае резервы.
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