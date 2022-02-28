Великобритания присоединилась к санкциям против Центробанка РФ

Министерство финансов Великобритании утром в понедельник сообщило о введении санкций против Центрального банка Российской Федерации в ответ на военное вторжение в Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Санкции предусматривают запрет на финансовые трансакции, связанные с ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.

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Аналогичные ограничительные меры были введены Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом. Их цель – заморозить максимальное количество международных валютных резервов России и подорвать способность Центробанка РФ совершать валютные операции в поддержку рубля.

"Эти меры демонстрируют нашу решимость применять жесткие экономические санкции в ответ на вторжение России в Украину. Мы объявляем их в координации с нашими союзниками в ЕС и США, чтобы еще раз совместно продемонстрировать нашу твердую решимость [...] отрезать Россию от международной финансовой системы, пока будет продолжаться этот конфликт", – заявил канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак.

Ночью 28 февраля Евросоюз также опубликовал документ, юридически утверждающий санкции против активов Центробанка России. Они запрещают все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России, и распространяются на любые юридические лица или органы, действующие в лице или по указанию ЦБ.

27 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что этими санкциями страны Большой семерки заблокируют около половины финансовых резервов России. По его словам, страны G7 не смогут заморозить находящиеся в России или Китае резервы.

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Андрей Водяный

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