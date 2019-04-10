Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 10:06

Венесуэла продолжает распродавать свои резервы золота

Венесуэла продолжает распродавать свои резервы золота

Из Центрального банка страны снова вывезли восемь тонн золота

Из хранилища Центрального банка Венесуэлы на прошлой неделе вывезли восемь тонн золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, золотые слитки продадут за границу, но кто станет покупателем – неизвестно.

Реклама

Собеседник агентства утверждает, что золото вывезли в начале апреля, когда в офисе Центробанка находились лишь высокопоставленные чиновники: большая часть сотрудников банка осталась дома из-за отключений электричества и нехватки воды.

С начала года резервы венесуэльского Центрального банка сократились на 30 тонн золота. При таких темпах резервы иссякнут уже до конца года, предполагает агентство.

В правительстве Венесуэлы вывоз золота связывают с санкциями США, введенными против Венесуэлы в начале года.

Напомним, в марте из хранилищ венесуэльского Центрального банка также было вывезено восемь тонн золота.

По данным Центробанка страны, в 2018 году из его хранилищ было изъято около 20 тонн золотого запаса.

В конце января в парламенте Венесуэлы заявили о попытке вывоза из страны в Россию 20 тонн золота. Позже стало известно, что из венесуэльского Каракаса в Моску вылетел российский Boeing. Вероятно, он был нагружен золотом. 

В феврале Центральный банк Венесуэлы, подконтрольный отстраненному от власти Николасу Мадуро, продал Объединенным Арабским Эмиратам 15 тонн золота. Диктатор начал распродавать золото после падения добычи нефти.

Ранее банк Citigroup сообщил о намерениях продать несколько тонн, венесуэльского золота, которое Центральный банк страны предоставил в качестве залога по кредиту на $1,6 млрд.

Отправить:
Распечатать:
Теги: венесуэльское золото, центробанк венесуэлы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 