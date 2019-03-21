Citigroup продаст венесуэльское залоговое золото

Citigroup Inc планирует продать несколько тонн золота, предоставленного Центральным банком Венесуэлы в качестве залога по кредиту в размере $1,6 млрд после истечения срока их выкупа. Об э том сообщает Reuters.

Правительство Николаса Мадуро с 2014 года использовало золотые свопы - контракты, по условиям которых получало валютные займы от зарубежных банков под залог золотовалютных запасов Центробанка Венесуэлы.

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По условиям соглашения 2015 года с Citibank, входящим в Citigroup, Венесуэла должна была погасить первую часть кредита в размере $1,1 млрд 11 марта, сообщили источники агентства, знакомые с ситуацией. Оставшуюся часть займа власти обязались погасить в следующем году.

Citibank планирует продать золото, хранящееся в качестве гарантии в Банке Англии, чтобы вернуть первый транш кредита. А остаток, примерно в $258 млн, намерен разместить на банковском счете в Нью-Йорке. Рыночная стоимость металла составляет около $1,358 млрд.

"Citibank сообщили, что в Венесуэле произошло форс-мажорное событие, поэтому льготный период был необходим, но они его не предоставили", - сказал один из источников из команды нынешнего президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Источник в венесуэльском правительстве также подтвердил, что Центральный банк страны не переводил деньги в Citibank в марте. Citigroup отказался от комментариев Reuters.

В феврале Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в выдаче хранящихся в банке золотых резервов страны на сумму $1,2 млрд. Такое решение было принято после переговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарем США Майком Помпео. В начале марта лидер венесуэльской оппозиции, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил Citibank не возвращать золото правительству Венесуэлы, сообщали источники Reuters.

Ранее сообщалось, что из Центрального банка Венесуэлы вывезли восемь тонн золота.