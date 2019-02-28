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28.02.2019, 10:33

Из Центрального банка Венесуэлы вывезли восемь тонн золота

Из Центрального банка Венесуэлы вывезли восемь тонн золота

Сторонники отстраненного от власти Николаса Мадуро изъяли золото из хранилищ Центрального банка страны

Не менее восьми тонн золота было изъято из хранилищ Центрального банка Венесуэлы на прошлой неделе и вывезено спецтранспортом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на депутата национальной ассамблеи Анхеля Альварадо и три правительственных источника.

Альварадо утверждает, что золото вывезли между 20 и 22 февраля, когда в банке не было охраны.

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Он предполагает, что золото украли сторонники отстраненного от власти диктатора Николаса Мадуро. Золото, по его словам, в дальнейшем могут вывезти заграницу.

В прошлом году Центральный банк Венесуэлы купил 23 тонны золота, добытого на юге страны, и экспортировал его в Турцию и другие страны для финансирования закупок продовольствия. Еще 20 тонн золота в 2018 году из его хранилищ изъяли.

Всего, по данным ЦБ, в его хранилищах осталось 140 тонн золота, что является самым низким запасом за последние 75 лет.

21 января о покупке трех тонн золота у ЦБ Венесуэлы сообщила инвесткомпания из Абу-Даби Noor Capital. При этом компания планирует продолжать закупать у Венесуэлы золото пока ситуация в стране не стабилизируется.

26 января Банк Англии отказался выдать Мадуро 31 тонну золотых слитков на сумму $1,2 млрд. По словам министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза, Банк Англии заблокировал активы правительства.

Ранее в парламенте Венесуэлы заявили о попытке вывоза из страны в Россию 20 тонн золота

Позже также сообщалось о вылете российского Boeing из Каракаса. Вероятно, он был нагружен золотом. 

Правительство диктатора Николаса Мадуро прибегло к распродаже золота после падения добычи нефти.  

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Напомним, 15 января конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором, отстранив его от власти и назначив исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо. Новые власти страны получили поддержку со стороны стран Латинской Америки, Северной Америки и стран ЕС. Поддержку парламенту выразила и Украина. В то же время Мадуро поддержала Россия, Китай, Турция и Мексика.

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Теги: золотые слитки, запасы золота, центральный банк венесуэлы
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