Из Центрального банка Венесуэлы вывезли восемь тонн золота

Не менее восьми тонн золота было изъято из хранилищ Центрального банка Венесуэлы на прошлой неделе и вывезено спецтранспортом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на депутата национальной ассамблеи Анхеля Альварадо и три правительственных источника.

Альварадо утверждает, что золото вывезли между 20 и 22 февраля, когда в банке не было охраны.

Реклама

Он предполагает, что золото украли сторонники отстраненного от власти диктатора Николаса Мадуро. Золото, по его словам, в дальнейшем могут вывезти заграницу.

В прошлом году Центральный банк Венесуэлы купил 23 тонны золота, добытого на юге страны, и экспортировал его в Турцию и другие страны для финансирования закупок продовольствия. Еще 20 тонн золота в 2018 году из его хранилищ изъяли.

Всего, по данным ЦБ, в его хранилищах осталось 140 тонн золота, что является самым низким запасом за последние 75 лет.

21 января о покупке трех тонн золота у ЦБ Венесуэлы сообщила инвесткомпания из Абу-Даби Noor Capital. При этом компания планирует продолжать закупать у Венесуэлы золото пока ситуация в стране не стабилизируется.

26 января Банк Англии отказался выдать Мадуро 31 тонну золотых слитков на сумму $1,2 млрд. По словам министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза, Банк Англии заблокировал активы правительства.

Ранее в парламенте Венесуэлы заявили о попытке вывоза из страны в Россию 20 тонн золота.

Позже также сообщалось о вылете российского Boeing из Каракаса. Вероятно, он был нагружен золотом.

Правительство диктатора Николаса Мадуро прибегло к распродаже золота после падения добычи нефти.

Реклама

Напомним, 15 января конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором, отстранив его от власти и назначив исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо. Новые власти страны получили поддержку со стороны стран Латинской Америки, Северной Америки и стран ЕС. Поддержку парламенту выразила и Украина. В то же время Мадуро поддержала Россия, Китай, Турция и Мексика.