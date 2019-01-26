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26.01.2019, 08:45

Банк Англии отказался выдать Мадуро золотые слитки - Bloomberg

Банк Англии отказался выдать Мадуро золотые слитки - Bloomberg

Британский центробанк отказался выдать президенту Венесуэлы золото на сумму $1,2 млрд

Банк Англии отказался выдать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Такое решение было принято после того, как высокопоставленные чиновники США, в том числе госсекретарь Майк Помпео, попросили перекрыть доступ Мадуро к зарубежным активам.

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Центральный банк Венесуэлы держит за рубежом около $8 млрд. Часть этих денег в виде золота находится в британском центробанке. Где остальные - неизвестно.

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Напомним, Помпео объявил о назначении Эллиота Абрамса спецпредставителем Госдепа по Венесуэле. Абрамс будет сопровождать его на заседании Совбеза ООН сегодня, 26 января.

15 января конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором, отстранив его от власти и назначив исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо. Новые власти страны получили поддержку со стороны стран Латинской Америки, Северной Америки и стран ЕС. Поддержку парламенту выразила и Украина. В то же время диктатора Мадуро поддержала Россия.

Вчера сообщалось, что в Венесуэлу в течение последних нескольких дней прибывают частные военные подрядчики, выполняющие секретные миссии для России, чтобы усилить безопасность Мадуро.

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Теги: Банк Англии, золото, резервы, николас мадуро, венесуэла
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