Венгрия бьет рекорды по скупке золота

За 2 недели октября Венгерский Национальный банк (ВНБ), не покупавший золото с 1986 года, купил 28,4 тонны драгметалла, потратив на эти цели $1,24, сообщает UBR.
В результате этих сделок объем драгметалла в международных резервах Венгрии подскочил в 10 раз, или на 1000%, до 31,5 тонны.
Это является наибольшим показателем в Венгрии с конца 1980-х годов, когда экономический кризис и развал социалистического блока заставили страну распродать более 40 тонн драгметалла.
В центробанке Венгрии отметили, что эти меры позволят укрепить финансовую стабильность и повысить доверие инвесторов к венгерской экономике. Доля золота в ЗВР страны достигла 4,4%, что соответствует среднему уровню не входящих в зону евро стран ЕС.
Крупная покупка сделала ВНБ вторым в мире по объему сделок с золотом: лидерство уже больше 4 лет прочно удерживает российский Центробанк, который в среднем по 50-70 тонн за квартал.
Ставка венгерского центробанка на золото может оказаться прибыльной: с текущих 1220 долларов за унцию котировки поднимутся до 1350 в 2019 году.
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