Верховный суд впервые отменил введенные Украиной персональные санкции

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Верховный суд 10 февраля отменил введенные Украиной санкции против француза Дюрея Луи-Мишеля, до 2022 года много лет работавшего в BNP Paribas.

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По данным агентства Интерфакс-Украина, это первое известное подобное решение суда о признании противоправным и недействительным введения персональных санкций против конкретного человека.

Относительно Луи-Мишеля решением СНБО и указом президента Владимира Зеленского от 19 февраля 2023 года было применено шесть санкций сроком на десять лет: от блокирования активов и предотвращения выведения капиталов за пределы Украины до приостановления выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета въезда на территорию Украины.

"Признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 19 февраля 2023 года №82/2023 … в части введения в действие персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении ЛИЦА_1 – позиция 273 в Приложении 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 19 февраля 2023 года", – говорится в решении Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

Решение Верховного суда как суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение для вступления в силу должно быть подтверждено Большой палатой Верховного суда.

На подачу апелляционной жалобы дается 30 дней со дня составления полного судебного решения.

Согласно материалам дела, Луи-Мишель подал жалобу в Верховный суд 16 августа 2023 года, а 25 сентября в дело в качестве третьих лиц были привлечены инициатор санкций Национальный банк Украины, а также СНБО.

Француз отмечал, что по состоянию на дату применения санкций он уже несколько лет не состоял в должности члена совета директоров или какой-либо другой должности в ООО "Сетелем Банк", поскольку еще 13 октября 2020 года был уволен с этой должности. Как доказательство суд принял выдеру из Рамочного соглашения, заключенного 13 октября 2020 между АО "Сбербанк России" и BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance, Cofica Bail и Leval 20 S.A.S.

Национальный банк возражал против снятия санкций, но суд принял сторону истца.