Верховний суд уперше скасував запроваджені Україною персональні санкції

Експредставник BNP Paribas Дюрей Луі-Мішель домігся рішення суду про скасування санкцій України проти нього

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Верховний суд 10 лютого скасував запроваджені Україною санкції проти француза Дюрея Луі-Мішеля, який до 2022-го багато років працював у BNP Paribas.

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За даними агентства Інтерфакс-Україна, це перше відоме подібне рішення суду щодо визнання противоправним та нечинним запровадження персональних санкцій проти конкретної людини.

Щодо Луі-Мішеля рішенням РНБО та указом президента Володимира Зеленського від 19 лютого 2023 року було застосовано шість санкцій терміном на десять років: від блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України до зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборони в'їзду на територію України.

"Визнати протиправним та нечинним указ президента України від 19 лютого 2023 року №82/2023 … у частині введення в дію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо ОСОБИ 1 – позиція 273 у Додатку 1 до рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України від 19 лютого 2023 року", – йдеться у рішенні Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду.

Рішення Верховного суду як суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення для набрання чинності має бути підтверджено Великою палатою Верховного суду.

На подання апеляційної скарги надається 30 днів із дня складення повного судового рішення.

Згідно із матеріалами справи, Луі-Мішель подав скаргу до Верховного суду 16 серпня 2023 року, а 25 вересня до справи як треті особи були залучені ініціатор санкцій Національний банк України й РНБО.

Француз зазначив, що станом на дату застосування санкцій він вже кілька років не перебував на посаді члена ради директорів чи будь-якій іншій посаді у ТОВ "Сетелем Банк", бо ще 13 жовтня 2020 року був звільнений з цієї посади. Як доказ суд схвалив витяг з Рамкової угоди, укладеної 13 жовтня 2020 року між АТ "Сбєрбанк Росії" та BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance, Cofica Bail тa Leval 20 S.A.S.

Національний банк заперечував проти зняття санкцій, але суд став на сторону позивача.