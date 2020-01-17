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Верховный суд разблокировал ликвидацию банка Союз - НБУ

Верховный суд разблокировал ликвидацию банка Союз - НБУ
17.01.2020, 15:15

Правление НБУ приняло решение о ликвидации банка Союз еще в 2016 году

Верховный суд 15 января частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми было отменено постановление Правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО КБ СОЮЗ.

В НБУ напомнили, что постановление об отзыве лицензии и ликвидации банка Союз было принято правлением Нацбанка в марте 2016 года. Основанием для такого решения стало то, что банк систематически нарушал "законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма".

В мае 2016 года акционер банка Дядюшка С.В. обратился в суд с иском к НБУ и Фонду гарантирования вкладов, в котором постановление НБУ и решение Фонда о начале процедуры ликвидации просил признать противоправным и отменить. Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца.

В октябре того же года Нацбанк обратился в Верховный суд с кассационной жалобой. 15 января 2020 года решение судов предыдущих инстанций было отменено, а дело направили на рассмотрение в суд первой инстанции.

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Банк Союз НБУ ликвидация банков
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