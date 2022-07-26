Верховный Суд разрешил ПриватБанку продать портфель карточных долгов на 2 млрд грн

Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства, которым общественная организация "Инвалидов Каритас" пыталась заблокировать продажу ПриватБанком портфеля проблемных карточных кредитов на сумму 2 млрд грн.

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Торги были запланированы еще 28 декабря 2021 года. ПриватБанк собирался продать на американской площадке First Financial Network права требования по розничным кредитам общей стоимостью $74 млн (по тогдашнему курсу).

ОО "Инвалидов Каритас" обратилось в суд с иском к ПриватБанку, одновременно подав заявление об обеспечении иска. В ней организация попросила остановить проведение торгов, потому что это "приведет к осложнениям при исполнении решения суда, а также к возможным нарушениям прав и интересов других лиц".

ОО "Инвалидов Каритас" основано в 2019 году. Ее руководитель – Сергей Дорошенко.

Суд первой инстанции в Днепре частично удовлетворил исковое заявление, запретив торги за несколько дней до их проведения. Но в мае 2022 года апелляционный суд этот запрет отменил.

Судьи Верховного Суда, рассматривая этот случай, пришли к выводу, что апелляция сделала все правильно. ОО "Инвалидов Каритас" просила о применении мер обеспечения иска, тождественных с заявленными исковыми требованиями, и не обосновала наличия оснований для этого.

Решение по сути иска еще не принималось.

В октябре 2021 года ПриватБанк через First Financial Network продал 92 800 карточных кредитов балансовой стоимостью 751 млн грн. Победителем аукциона стало ООО "Финансовая компания управления активами", которое приобрело портфель кредитов за 18,2 млн грн, или 2,4% от начальной цены.

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Андрей Водяный

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