Visa и Masterсard снизят межбанковскую комиссию в Европе

Платежные системы Visa и Masterсard согласились снизить межрегиональную межбанковскую комиссию (MIF) в Евросоюзе в соответствии с антимонопольными правилами ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

Многосторонние трансакционные сборы за платежи в Европейской экономической зоне (ЕЕА) карточками, впущенными за пределами ЕС, компании сократят в среднем на 40%.



"Mastercard и Visa обязались значительно снизить межбанковскую комиссию, которая применяется к платежам в Европе картами, выданными за рубежом. Эти обязательства, которые теперь распространяются на Visa и Mastercard, снизят расходы ритейлеров за принятие платежей с карт, выданных за пределами EEA", - заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

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Ожидается, что такой шаг снизит конечные цены на товары и услуги для всех потребителей в ЕС, поскольку розничные продавцы включают комиссию MIF в стоимость своей продукции.

Еврокомиссия стала первым антимонопольным ведомством в мире, повлиявшем на MIF, отмечают в пресс-службе ЕК.