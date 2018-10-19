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19.10.2018, 18:25

Вкладчики Platinum Bank проиграли суд НБУ

Вкладчики Platinum Bank проиграли суд НБУ

Суд встал на сторону Нацбанка в разбирательстве со вкладчиками Platinum Bank

Окружной административный суд Киева 17 октября вынес решение, которым полностью отказал в удовлетворении исковых требований вкладчиков Platinum Bank к Национальному банку Украины. Об этом сообщает FinClub.

"Тщательно изучив материалы дела, суд поддержал позицию НБУ, что регулятор осуществлял надлежащий банковский надзор за деятельностью Платинум Банка", - гласит определение суда.

Напомним, Platinum Bank объявили неплатежеспособным 10 января 2017 года из-за дефицита капитала.

В течение 2014-2018 годов НБУ выиграл 69 судебных процессов, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора. 88 дел еще находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.

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Теги: Platinum Bank, НБУ, суд
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