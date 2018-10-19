19.10.2018, 18:25 Вкладчики Platinum Bank проиграли суд НБУ

Суд встал на сторону Нацбанка в разбирательстве со вкладчиками Platinum Bank Реклама Реклама Окружной административный суд Киева 17 октября вынес решение, которым полностью отказал в удовлетворении исковых требований вкладчиков Platinum Bank к Национальному банку Украины. Об этом сообщает FinClub. "Тщательно изучив материалы дела, суд поддержал позицию НБУ, что регулятор осуществлял надлежащий банковский надзор за деятельностью Платинум Банка", - гласит определение суда. Напомним, Platinum Bank объявили неплатежеспособным 10 января 2017 года из-за дефицита капитала. В течение 2014-2018 годов НБУ выиграл 69 судебных процессов, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора. 88 дел еще находятся на рассмотрении в судах различных инстанций. Читайте также Как банки будут продавать валюту онлайн Рожкова: Надо позволить российским банкам покинуть наш рынок

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