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Владелец Сильпо запускает конкурента monobank

18.08.2021, 16:59
Владелец Сильпо запускает конкурента monobank - Фото
Фото - скриншот сайта БВР

Группа компаний Fozzy Group (владелец сети Сильпо) создала цифровой банк "Банк личный счет" (БЛС) на базе ПАО "Банк Восток". Сейчас его тестируют, сообщает dev.ua.

Согласно информации на сайте интернет-банкинга, клиентам предлагают кредитный лимит в 100 000 грн со льготным периодом до 62 дней. Предлагают также бонусы за любые покупки. Бонусами в компании называют баллы, которыми можно будет оплатить товары в сети Сильпо. 

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Также предлагают переводы, платежи и пополнение карты без комиссии. В частности, пополнить карту можно в супермаркетах Сильпо или в отделениях почтового оператора Justin.

В интернет-банке также есть накопительный счет "Назбиратус". Он предлагает 7% годовых, а также определить цель накопления и дедлайны.

Владельцем цифрового банка указан Банк Восток, который входит в группу Fozzy. Сотрудники банка также разрабатывают ПО для БЛС.

"Сейчас мы запускаем интернет-банкинг "Банк Личный Счет" и разрабатываем много продуктов для логистики и e-commerce", – заявили dev.ua в пресс-служба компании.

Fozzy Grouр – крупная украинская група компаний, основанная в 1997 году. Владеет продуктовыми сетями Сильпо, Фора, Thrash! и Фоззи. В группу также входит семь ресторанов, мясокомбинат, птицефабрика, рыбное хозяйство, сеть аптек Біла Ромашка и сеть электроники Ringoo. Также владеет службой доставки Justin и ПАО "Банк Восток". Прибыль Fozzy Group по итогам 2020 года – 8,6 млн грн. Основатель и гендиректор – Владимир Костельман.

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Александр Мясищев
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