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Владельца банка Аркада Палыводу подозревают в присвоении 50 млн грн

24.12.2020, 13:15
Владельца банка Аркада Палыводу подозревают в присвоении 50 млн грн - Фото
Банк Аркада (Фото - ФГВФЛ)

Президенту банка Аркада Константину Палыводе и трем его сообщникам сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре отмечают, что сообщено о подозрении в присвоении денег фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика".

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Досудебным расследованием установлено, что между АО АКБ "Аркада" и "подконтрольной" коммерческой структурой был заключен договор на 50 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее оборудование.

По данным следствия, Палывода вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладел 50 млн грн, перечислив их на счета подконтрольных предприятий и вывел через приобретение "мусорных" ценных бумаг.

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Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, банку Аркада как управляющему фонда строительства жилых комплексов нанесен ущерб на 50 млн грн.

В прокуратуре отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

  • 25 августа НБУ пошел на вынужденный шаг – признал банк Аркада неплатежеспособным, чтобы "спасти средства вкладчиков и кредиторов банка". Мэр столицы Виталий Кличко поручил компании Киевгорстрой провести аудит трех недостроенных ЖК, чтобы определить дефицит средств и найти нового застройщика.

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Наталия Софиенко
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