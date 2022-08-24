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Во Львове и Киеве арестовали гостиницы, которые принадлежат россиянам

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 13:30
Во Львове и Киеве арестовали гостиницы, которые принадлежат россиянам - Фото
Прокуратура во Львовской области (Фото: пресс-служба прокуратуры)

Суд арестовал помещение двух гостиниц в центре Львова и Киева, подконтрольные компании, владельцами которой являются россияне. Стоимость арестованного имущества российской сети отелей составляет почти 1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"По ходатайству Галицкой окружной прокуратуры Львова суд арестовал помещение двух гостиниц – в центре Львова и Киева. Сеть гостиниц принадлежит предприятию, бенефициарными владельцами которого являются граждане РФ", – отметили в прокуратуре.

По данным следствия, управляющие гостиницы подделали официальные документы, чтобы получить контрольный пакет акций сети отелей.

Также суд арестовал корпоративные права предприятия стоимостью более 100 млн грн.

  • В июле Нацполиция отмечала, что украинские суды арестовали активы российских и беларуских компаний на 39,5 млрд грн с начала вторжения России в Украину.

Читайте также: Суд передал АРМА долю российского акционера в Крюковском вагоностроительном заводе

Наталия Фреик
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