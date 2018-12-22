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22.12.2018, 12:01

Во Львове сотруднице банка дали 9 лет тюрмы за хищение денег

Во Львове сотруднице банка дали 9 лет тюрмы за хищение денег

Женщина присвоила себе 1,2 млн грн, 183,2 тыс. долл. и 51 тыс. евро. Пострадавшим клиентам банка деньги вернули

Суд во Львове приговорил к девяти годам лишения свободы экс-сотрудницу банка за присвоение крупной суммы денег клиентов в отделении одного из львовских банков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что действия злоумышленницы разоблачили работники Управления защиты экономики во Львовской области совместно с прокуратурой.

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Правоохранители установили, что руководительница отдела розничного бизнеса банка инициировала в электронной системе учреждения досрочное расторжение договоров срочного банковского вклада, заключенных между банком и клиентами. Потом она от имени более чем 20 вкладчиков подделала заявки на выдачу наличных и получила их в кассе. В результате женщина присвоила себе 1,2 млн грн, 183,2 тыс. долл. и 51 тыс. евро, отмечают в полиции.

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Экс-сотрудницу банка обвинили по статьям "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Подделка документов" уголовного кодекса Украины.

Суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с финансово-банковской деятельностью сроком на 3 года, и с конфискацией имущества.

Банк возместил клиентам убыток в полном объеме, говорится в сообщении.

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Теги: Львов, банки, хищение денег
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