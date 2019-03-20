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20.03.2019, 19:27

Восстановленный судом "банк Януковича" отсудил у НБУ 130 млн

Восстановленный судом "банк Януковича" отсудил у НБУ 130 млн

Регулятор должен заплатить 129 млн грн владельцу Радикал Банка

Национальный банк проиграл спор собственнику Радикал Банка в Хозяйственном суде Киева и обязан выплатить ему 128,9 млн грн в качестве денежной компенсации, сообщает FinClub.

"Суд установил, что постановление НБУ "Об отнесении Радикал Банк к неплатежеспособным" запустило процедуру вывода этого банка с рынка, лишив владельцев акций их корпоративных прав, которые, согласно требованиями законодательства, переходят в ФГВФЛ", - говорится в постановлении суда.

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"При этом ни один из возможных способов вывода банка с рынка не предусматривает возврата корпоративных прав владельцам акций, что свидетельствует о нарушении прав истца", - решил суд.

На основании изложенного, суд удовлетворил иск в полном объеме, посчитав, что претензии бывших собственников банка "являются доказанными".

4 июля 2018 года Верховный суд отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным. В связи с этим собственник банка решил взыскать с НБУ полученный имущественный ущерб в виде лишения принадлежащих ему корпоративных прав стоимостью 129,9 млн.

Радикал Банк был создан в 2009 году на базе киевского филиала харьковского Зембанка. Тогда крупнейшим собственником банка был депутат Киевского областного совета Андрей Пасечник (43,4% акций).

Согласно документам, найденным в Межигорье после побега Виктора Януковича в феврале 2014 года, Радикал Банк был связан с экс-президентом.

В 2010 году Радикал вместе с другим "семейным" банком - УкрБизнес Банком – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн. Осенью 2013 года Радикал начал обслуживать сотрудников Танталита. Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.

9 июля 2015 года НБУ отнес Радикал Банк к неплатежеспособным, а уже 10-го в банк вошла временная администрация ФГВФЛ. Ликвидация банка началась 9 ноября того же года.

По данным НБУ, ключевым владельцем банка в момент его ликвидации были вице-президент концерна Укрросметалл Александр Шпак и Анри Веремийченко. Они контролировли 71% банка через Промышленную инновационную компанию.

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Теги: фгвфл, Радикал Банк
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