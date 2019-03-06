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06.03.2019, 11:08

Все новые карты Visa с апреля будут бесконтактными

Все новые карты Visa с апреля будут бесконтактными

Все карты Visa украинских банков будут иметь функцию бесконтактной оплаты

Карты Visa, выпускаемые украинскими банками с апреля 2019-го, будут поддерживать опцию бесконтактной оплаты, сообщила директор регионального развития Visa в СНГ и Юго-Восточной Европе Вера Платонова во время пресс-завтрака 5 марта.

По ее словам, Visa в этом году пересмотрит размер комиссий interchange и снизит комиссии для операций по картам лишь с магнитной полосой, что будет стимулировать банки продвигать бесконтактные платежные средства.

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По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года лишь 10,7% платежных карт в Украине были бесконтактными (3,95 млн карт из 36,95 млн). При этом их количество за 2018 год выросло на 44%.

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Теги: Visa, бесконтакные платежи, Вера Платонова
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