Всемирный банк готовит новый фонд для Украины: потенциальный объем – $6 млрд

Международная ассоциация развития из группы Всемирного банка создает новый многомиллиардный фонд SPURR для Украины, особенностью которого будет возможность мультиплицировать привлеченные в него деньги, рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина.

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"Условно говоря, если соберут $2 млрд, то потенциально Украина может получить $6 млрд помощи", – сказал он.



Фонд должны официально презентовать в ближайшее время.

Министр отметил, что эти деньги будут кредитными, поэтому Украина обсуждает вопрос компенсации процентных ставок.

"Важно, чтобы эти новые деньги не влияли на наши обязательства по обслуживанию долга. Это важно и для программы с МВФ, для соблюдения долговой устойчивости. Поэтому мы просим наших партнеров о компенсации процентной ставки, если кредитные средства предоставляются через Всемирный банк", – сказал Марченко.

Компенсатором может стать другой фонд Всемирного банка – URTF, созданный для привлечения грантовых средств.

URTF расшифровывается как Фонд помощи, восстановления и реформирования Украины, SPURR – как Специальная программа для восстановления Украины и кризисного реагирования.

31 марта правление Международного валютного фонда утвердило четырехлетний кредит Украины на сумму $15,6 млрд.

Украина имеет финансовую поддержку как минимум до конца года, говорили в США.

Андрій Водяний

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