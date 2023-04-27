UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Всемирный банк готовит новый фонд для Украины: потенциальный объем – $6 млрд

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 12:43
Всемирный банк готовит новый фонд для Украины: потенциальный объем – $6 млрд - Фото
Фото: Минфин / Facebook

Международная ассоциация развития из группы Всемирного банка создает новый многомиллиардный фонд SPURR для Украины, особенностью которого будет возможность мультиплицировать привлеченные в него деньги, рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Условно говоря, если соберут $2 млрд, то потенциально Украина может получить $6 млрд помощи", – сказал он.

Фонд должны официально презентовать в ближайшее время.

Министр отметил, что эти деньги будут кредитными, поэтому Украина обсуждает вопрос компенсации процентных ставок.

"Важно, чтобы эти новые деньги не влияли на наши обязательства по обслуживанию долга. Это важно и для программы с МВФ, для соблюдения долговой устойчивости. Поэтому мы просим наших партнеров о компенсации процентной ставки, если кредитные средства предоставляются через Всемирный банк", – сказал Марченко.

Компенсатором может стать другой фонд Всемирного банка – URTF, созданный для привлечения грантовых средств.

URTF расшифровывается как Фонд помощи, восстановления и реформирования Украины, SPURR – как Специальная программа для восстановления Украины и кризисного реагирования.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минфин Всемирный банк сергей марченко финансовая помощь Международная ассоциация развития
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 