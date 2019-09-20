Вслед за официальным обвалился и банковский курс доллара

В пятницу, 20 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 15,0 коп и составляет 24,3690 грн. Курс продажи упал на 11,5 коп – до 24,6977 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,65 грн, минимальный курс продажи – 24,46 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,5 коп и составляет 26,8590 грн. Средний курс продажи упал на 8,97 коп до 27,3627. Продать евро дороже можно за 27,3 грн, купить дешевле – за 27,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,451 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,890 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,78 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)